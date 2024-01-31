Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Kaynak: AA
Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 487 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 16.976 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.679 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 30.691 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 10.046 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 7.692 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1,0810'da seyrediyor.
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