Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Kaynak: AA
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 486,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 kazançla 16.975 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 7.576 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 artışla 31.349 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 9.952 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 primle 7.671 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üstünde 1,0790'da seyrediyor.
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