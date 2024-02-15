Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Kaynak: AA
Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 488 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 kazançla 17.043 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 7.606 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 kazançla 31.620 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 9.952 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 artışla 7.733 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1,0730 seviyelerinde seyrediyor.
Sıradaki Haber