Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Kaynak: AA
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 0,6 primle 509 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 18.194 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi 0,6 değer kazancıyla 7.985 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 primle 34.158 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi 0,6 yükselişle 8.097 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5'e yakın artışla 10.867 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1,0850 seviyelerinde seyrediyor.