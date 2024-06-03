Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,55 artışla 521 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,78 yükselişle 18.627 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 değer kazancıyla 8.308 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,71 primle 34.736 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,72 yükselişle 11.403 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,60 artışla 8.41 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1,0850 seviyelerinde seyrediyor.