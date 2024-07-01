Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artışla 515 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 18.322 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 8.194 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,8 primle 33.727 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 değer kazancıyla 11.080 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,2 artışla 7.641 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,4 değer kazancıyla 1,0760 seviyelerinde seyrediyor.