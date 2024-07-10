Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 512,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 18.300 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 8.158 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 33.947 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.523 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,5 primle 10.948 puan bulunuyor.

Dün yüzde 0,1 azalışla günü 1,0813'ten tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0820 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından piyasalarda risk iştahının nispeten düşük seyrettiğini belirterek Powell'ın açıklamalarının bugün de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini söyledi.

Powell dün, bu yılın ilk çeyreğine ait verilerin daha fazla güveni desteklemediğini bildirerek "Ancak en son enflasyon verileri, mütevazı bir ilerleme daha gösterdi ve daha fazla iyi veri, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir şekilde hareket ettiğine dair güvenimizi güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, dün Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de dün Fransa'daki seçim sonuçlarının ülkenin kredi notu üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu bildirerek Fransa'da Yeni Halk Cephesi'nin galibiyetinin ardından kurulacak büyük bir koalisyonun, karar alma ve borç azaltma görevini daha da zorlaştıracağını kaydetti.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlik de devam ederken banka yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor.

Portekiz Merkez Bankası Başkanı ve ECB üyesi Mario Centeno, son açıklanan enflasyon verilerinin güveni artırdığını ifade ederek "Eğer temel senaryo teyit edilirse bu yıl birkaç faiz indirimi daha beklemeye devam ediyorum." dedi.

Analistler, bugün ABD'de toptan eşya stokları verilerinin yanı sıra Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı açıklamaların takip edileceğini bildirdi.