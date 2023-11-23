Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.

Petrol ve doğalgaz şirketlerinin hisseleri yüzde 1,4 değer kazanırken, seyahat şirketlerinin hisseleri yüzde 1 değer kaybetti.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ekim ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin ekonomik büyüme konusunda daha endişeli olduğunu ortaya koydu.

Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklar, üyelerin, daha fazla sıkılaştırma ana senaryoları olmasa bile, daha fazla faiz artırımının masada tutulması gerektiğinde ısrar ettiğini gösterdi.

İngiltere’de hizmet sektörü bu yılın kasım ayında beklentinin üzerinde büyüdü.

S&P Global/CIPS'ten yapılan açıklamaya göre, ülkede hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri (PMI) endeksi, kasım ayında, 49,5 olan beklentiyi aşarak 50,5 seviyesine yükseldi.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,27 artarak 458,47 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kazanarak 7.277,93 puana yükseldi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,23’lük artışla 15.994,73 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 artarak 7.483,58 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,28’lik artışla 29,235,71 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.48 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 1,09 seviyelerinde seyrediyor.