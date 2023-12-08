Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

ABD'de tarım dışı istihdam kasımda 199 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,9'dan 3,7'ye düştü.

Haftalık ortalama çalışma saati 34,4'e çıkarken, ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç, yüzde 0,4 artışla 34,10 dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri, ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. Maaşlardaki son dört ayın en güçlü artışına işaret eden ortalama saatlik kazanç verisi, ekimde yüzde 0,2 artmıştı.

ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından, Fed'in martta politika faizinde indirimlere başlayabileceğine ilişkin ihtimal yüzde 50'nin altına indi.

Analistler, ortalama saatlik kazançlardaki artışın enflasyon risklerini geri getirebileceğini belirtti.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2013 dolardan işlem görüyor.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,74 artarak 472,26 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,32 değer kazanarak 7.526,55 puana çıktı.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,78'lik artışla 16.759,22 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 artarak 7.554,47 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,94'lük artışla 30,403,90 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.58 itibarıyla yüzde 0,361 azalışla 1,075 seviyelerinde seyrediyor.