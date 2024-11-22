Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,18 artışla 508,47 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,38 artarak 8.262,08, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,92 değer kazanarak 19.322,59, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,58 yükselerek 7.255,01 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 33.494,83 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,65 değer kaybederek 1,04 seviyesinden işlem gördü.

Stoxx Europe 600'de yer alan sağlık ve perakende ticaret sektörü hisseleri yaklaşık yüzde 2 artarken bankacılık sektörü hisseleri ise yüzde 2 geriledi.

Avro Bölgesi'nde kasımda şirket faaliyetleri, üretimdeki azalma ve hizmetlerdeki gerilemeyle düşüş gösterdi. Avro Bölgesi'nde ekimde 50 seviyesinde olan bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda son 10 ayın en düşük seviyesi olan 48,1'e geriledi.

İngiltere'de perakende satışlar, ekimde yüzde 0,7 düşüş gösterdi.