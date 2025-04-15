Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,63 artışla 508,06 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,41 artarak 8.249,12, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,43 değer kazanarak 21.253,7, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,86 yükselerek 7.335,4 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,39 artışla 35.843,82 puandan işlem gördü.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,65 düşüşle 1,128 oldu.

Avrupa'da yatırımcılar, ABD'nin tariflerde bazı kolaylıklar sunulabileceği yönündeki açıklamaları olumlu karşıladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün tarifeler konusunda fikrinin değişmeyeceğini ama esnek olabileceğini belirterek, otomobil üreticilerinin üretimlerini ABD'ye taşımak için "biraz zamana ihtiyaçları olduğunu" ve otomobil şirketlerine yardım etmek istediğini açıklamıştı.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, şubatta ocak ayına göre yüzde 1,1, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,2 yükselirken, yatırımcı güveni, nisan ayında ABD'nin ticaret politikasındaki değişim ve tarifeler nedeniyle sert düştü.

Almanya'da da yatırımcı güveni Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana en hızlı düşüşü gösterdi.