Avrupa borsaları yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, Avro Bölgesi’nden ve Birleşik Krallık’tan gelen zayıf ekonomik verilere rağmen günü yükselişle tamamladı.

Madencilik hisseleri yüzde 2,6 değer kazanırken, otomotiv hisseleri yüzde 0,9, bankacılık hisseleri ise yüzde 1 değer kaybetti.

Avro Bölgesi’nde özel sektör faaliyetleri, ekimde Kasım 2020’den beri en düşük seviyesine geriledi.

S&P Global öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine göre bölgede eylülde 47,2 puan olan bileşik PMI ekimde 46,5 puana geriledi.

Birleşik Krallık'ta ekonominin yaklaşık yüzde 80'lik kısmını oluşturan hizmet sektörü de bu ay daraldı.

S&P Global verilerine göre, ülkede hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 49,2'ye gerileyerek son 9 ayın en düşük seviyesine indi.

Jeopolitik risklerin dünya genelinde pay piyasalarını baskılamaya devam etmesine karşın dün ABD'de son 16 yılın zirvesinden gerileyen tahvil faizleri, piyasalarda sınırlı da olsa rahatlama sağladı.

Dün yüzde 5'in üzerini gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4,88 seviyelerine indi.

Analistler, küresel pay piyasalarında Orta Doğu'daki çatışmalara yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izlendiğini belirterek yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklenenden uzun süre bu seviyelerde tutacağına yönelik öngörüler güç kazanmayı sürdürürken para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek üç toplantıda da bankanın politika faizini sabit tutacağı tahmin ediliyor.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,44 artışla 435,09 puana ulaştı.

Birleşik Krallıkta FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 artarak 7.389,70 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 değer kazanarak 6.893,65 puana yükseldi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,54’lük artışla 14.879,94 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,05’lik yükselişle 27.572,74 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.44 itibarıyla yüzde 0,769 azalışla 1,059 seviyelerinde seyrediyor.