Avrupa borsalarında silah üreticilerinin hisseleri yükseldi

ABD'deki suikast girişiminin ardından bugün Alman savunma şirketleri Rheinmetall ve Hensoldt'ın hisseleri, Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tutumu ve ABD'nin NATO savunma ittifakı içinde gelecekteki rolüne ilişkin endişelerle yaklaşık yüzde 1,5 değer kazanarak günü tamamladı.

Küresel piyasalar eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin etkisini değerlendirirken Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü lüks mal üreten şirketlerin hisselerinin öncülüğünde düşüşle tamamladı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,85 gerilemeyle 8.182,96 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,84 düşüşle 18.590,89 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,19 değer kaybıyla 7.632,71 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,59 gerilemeyle 34.375,92 puana indi.

ABD'de Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski başkan Trump'ın hafta sonu Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğraması sonrası pay piyasaları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Avrupa pay piyasaları ise haftanın başlangıcında güçlü ABD borsalarına ayak uyduramadı.

Avrupa borsalarında olumsuz faktörlerden biri, hayal kırıklığı oluşturan sektör haberlerinin ardından ağırlıkla lüks mal üreten şirketlerin hisselerinin önemli fiyat kayıpları yaşamasıydı.

Asya-Pasifik piyasalarında da Çin'in gayrisafi yurt içi hasıla verilerinin beklentileri karşılamaması nedeniyle bugün düşüş görülmüştü.

SİLAH ÜRETİCİLERİNİN HİSSELERİ YÜKSELİYOR

Öte yandan, İngiliz moda şirketi Burberry'nin hisseleri, şirketin kâr uyarısı, temettü iptali ve üst yöneticisinin ayrılması haberlerinin ardından yüzde 15 değer kaybetti.

Almanya'da ise Hugo Boss'un hisseleri yüzde 3 geriledi.

Fransız lüks tüketim grubu Louis Vuitton Moët Hennessy'nin hisselerinde bugün yaklaşık yüzde 3 değer kaybı görüldü.

ABD'deki suikast girişiminin ardından bugün Alman savunma şirketleri Rheinmetall ve Hensoldt'ın hisseleri, Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tutumu ve ABD'nin NATO savunma ittifakı içinde gelecekteki rolüne ilişkin endişelerle yaklaşık yüzde 1,5 değer kazanarak günü tamamladı.

Buna karşılık Avrupa borsalarında yenilenebilir enerji sektöründeki şirketlerin hisseleri, Trump'ın yeniden seçilmesi halinde muhtemelen temiz enerji kaynaklarından ziyade fosil yakıtlara odaklanacağı beklentisiyle düşüş gösterdi. Siemens Energy hisseleri yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.40 itibarıyla yüzde 0,05 azalarak 1,09 seviyesinden işlem gördü.