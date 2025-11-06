Avrupa'da Aslan'ın ayak sesleri

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü maçını da kazandı. Ajax'ı deplasmanda Victor Osimhen'in golleriyle 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip 4 maç sonunda 9 puana yükseldi. Karşılaşmanın önemli anları:

14. dakikada Singo'nun sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası civarında topla buluşan Osimhen, meşin yuvarlağı önüne aldıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Pasveer, meşin yuvarlağı çeldi.

18. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde penaltı noktası civarında bulunan Osimhen, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Pasveer, soluna yatarak yaptığı kurtarışla meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

34. dakikada Mokio'nun ceza yayı çevresinden çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

37. dakikada Godts'un pasıyla ceza sahası sağ kanadında meşin yuvarlakla buluşan Gaaei'nin ön direğe doğru yönlendirdiği topu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.

38. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan dönen topu önünde bulan Gloukh, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

59. dakikada Leroy Sane'nin pasında iyi bir kafa vuruşu yapan Osimhen Galatasaray'ı 0-3 öne geçirdi. 66'da bu kez kazanılan penaltıyı gole çeviren Nijeryalı yıldız farkı ikiye çıkardı. 78'inci dakikada yine penaltıdan ağları sarsan Osimhen hattrick yaptı ve mücadelenin skorunu tayin etti: 0-3.