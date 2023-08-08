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Avrupa'da borsalar günü düşüşle tamamladı

Avrupa'da borsalar, İtalya'da hükümetin bankalara yüzde 40 ek vergi uygulanması yönündeki kararının ardından günü düşüşle tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 08.08.2023 23:26
  • Giriş: 08.08.2023 23:26
  • Güncelleme: 08.08.2023 23:26
Kaynak: AA
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Avrupa'da borsalar günü düşüşle tamamladı

İtalyan hükümeti, bankaların yüksek faiz oranlarıyla elde ettikleri aşırı karlara yüzde 40 ilave vergi uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,23 kayıpla 458,60 puana geriledi.

Birleşik Krallık'ta FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 düşüşle 7.527,42 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 değer kaybederek 7.269,47 puandan kapandı.

Almanya'da DAX endeksi günü yüzde 1,10 gerileyerek 15.774,93 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,12 kayıpla 27.942,25 puandan tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.09 itibarıyla yüzde 0,473 düşüşle 1,095 seviyelerinde seyrediyor.

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