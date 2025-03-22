Avrupa'da dayanışma eylemleri sürüyor: "Endişeli ve öfkeliyiz"

Tek adam rejimine karşı dalga dalga büyüyen eylemlerle dayanışmak ve Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla Avrupa’da düzenlenen eylemler sürüyor.

FRANKFURT VE ESSEN AYAKTA

Almanya’nın Frankfurt ve Essen kentlerinde yapılan eylemlere Alman siyasetçiler de katıldı. Frankfurt’taki Hauptwache Meydanı’nda yapılan dayanışma eylemine Frankfurt Belediye Başkanı Mike Josef, Sol Parti (Die Linke) eski Eṣgenel Başkanı Janine Wissler gibi isimler de katıldı. Eylemde yapılan konuşmalarda İBB’ye yönelik operasyonun Saray rejiminin bir kumpası olduğu kaydedildi.

"DİRENİŞ VE ÖFKEMİZ BÜYÜYOR"

Essen Kennedyplatz’da yapılan SPD, Die Linke ve Yeşiller’den vekiller de katıldığı eylemde Saray rejimi protesto edildi. CHP, SOL Parti, TİP, Alevi dernekleri ile göçmen kuruluşlarının da katıldığı eylemde konuşan Ezgi Güyildar, “Türkiye’deki son olaylarla ilgili derin endişemizi ve öfkemizi ifade etmek için bir araya geldik. Bu tutuklama dalgası, Türkiye’deki muhalefet güçlerine karşı artan baskının endişe verici bir işaretidir. Seçilmiş belediye başkanları, gazeteciler, sanatçılar ve sendikacılar keyfi olarak tutuklanıyor, kınanıyor veya susturuluyor” dedi.

Güyildar, Almanya hükümetinin Türkiye’ye silah ihracatı yapmayı sürdürmesini eleştirerek, “Türkiye’deki demokrasi hareketine destek ve dayanışma gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz” dedi.

PARİS VE AMSTERDAM DA SES VERDİ

Fransa’nın başkenti Paris ve Hollanda’nın Amsterdam kentlerinde de İBB ve İmamoğlu’na yönelik yargı darbesine karşı eylem yapıldı. Taşınan pankart ve dövizlerde Türkiye’de rejime karşı direnenlerle dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.

LONDRA'DA BULUŞMA ADRESİ TRAFALGAR MEYDANI

İngiltere'nin başkenti Londra'da Trafalgar Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda protestocu, Ekrem İmamoğlu ve beraberinde gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.