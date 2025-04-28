Avrupa'da elektrik krizi: İletişim ve ulaşım ağları kesildi!

İspanya, Portekiz ve Andorra’da milyonlarca kişiyi etkileyen geniş çaplı elektrik kesintisi yaşanıyor.

Büyük şehirlerde iletişim ve ulaşım ağları akamete uğradı, internet hizmetleri aksıyor. Geniş çaplı kesintiye dair hükümet yetkililerinden halen açıklama yapılmadı.

Hükümet kurumları, TSİ 13.30 sularında başlayan kesintinin kaynağını araştırıyor.

Elektrik kesintileri büyükşehirlerde metroların boşaltılmasına ve trafik sıkışıklığı yaşanmasına neden oldu.

Yerel kaynaklar, İspanya'nın başkenti Madrid'de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sıkışıklık olduğunu ifade etti.