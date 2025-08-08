Avrupa'da elektrikli otomobil satışları 2025'in ilk yarısında 1 milyonu aştı

Avrupa'da yılın ilk yarısında gerçekleştirilen elektrikli otomobil satışları bu yıl ilk kez 1 milyonu aşarken Volkswagen 135 bin 427'lik satışla zirvede yer aldı.

Otomotiv veri sağlayıcısı JATO Dynamics'ten derlenen verilere göre, Avrupa'da yılın ilk yarısında elektrikli otomobil satışı bu yıl ilk kez 1 milyonu aşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 1 milyon 193 bin 397'ye ulaştı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PAZAR PAYI YÜKSELDİ

Söz konusu dönemde Avrupa'da otomobil pazarının yüzde 17,4'ünü elektrikli araçlar oluştururken, bu araçların pazar payında geçen yıla göre 3,6 puanlık bir artış oldu. 2024'ün ilk yarısı ile 2025'in ilk yarısı arasında pazar payındaki artışta Danimarka 19 puanlık artışla başı çekerken, onu 9,2 puanla Norveç, 8 puanla Belçika, 7,2 puanla Finlandiya ve 5,6 puanla Avusturya izledi.

Elektrikli araçlar Norveç, Danimarka, Hollanda, İsveç ve Finlandiya'da en yüksek pazar payına sahipken, Hırvatistan, Slovakya, Romanya, Polonya ve İtalya'da en düşük paya sahip oldu.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARINDA VOLKSWAGEN LİDER

Elektrikli otomobil satışlarına markalar bazında bakıldığında, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre satış adetlerinde yüzde 78'lik artışla 135 bin 427'ye ulaşan Volkswagen ilk sırada yer aldı.

TESLA VE BMW İLK 3'TE, AUDİ VE SKODA TAKİPTE

Volkswagen'in ardından, satışlarda yüzde 33'lük düşüşe rağmen Tesla 109 bin 262 adetle ikinci, BMW ise yüzde 15 artış ve 94 bin 658 adetle üçüncü sırada yer aldı. Audi 74 bin 561, Skoda ise 71 bin 789 adet satışla sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada konumlandı.

İLK 10'DAKİ DİĞER MARKALAR

Renault 64 bin 402 ile altıncı sırada yer alırken, onu 55 bin 915 ile Kia, 55 bin 428 ile Mercedes, 49 bin 219 ile Volvo ve 46 bin 380 ile Hyundai takip ederek ilk 10'a giren markalar oldu.

LİSTENİN DEVAMINDA YER ALAN MARKALAR

Bu markaları 43 bin 679 ile Peugeot, 41 bin 270 ile BYD, 37 bin 372 ile Cupra, 35 bin 239 ile Ford, 33 bin 557 ile Citroen, 28 bin 95 ile Opel, 27 bin 617 ile MINI, 24 bin 744 ile MG, 22 bin 744 ile Polestar ve 19 bin 432 ile Toyota izledi.

SATIŞ LİSTESİNDE YER ALAN DİĞER MARKALAR

18 bin 939 ile Dacia, 18 bin 192 ile Porsche, 14 bin 577 ile Fiat, 11 bin 470 ile Nissan ve 8 bin 346 ile Xpeng de Avrupa’da yılın ilk yarısında en çok satan elektrikli otomobil markaları arasında yer aldı.