Avrupa'da en uzun ve en kısa yaşam süresi hangi ülkelerde?

Avrupalılar ortalama 81,4 yıl yaşıyor. Eurostat verilerine göre, en uzun ortalama yaşam süresi İspanya ve İtalya'da belirlenirken en düşük yaşam süresi Letonya ve Bulgaristan'da kaydedildi.

Dünya 14.03.2025 16:42 Giriş: 14.03.2025 16:42

Güncelleme: 14.03.2025 16:50 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA