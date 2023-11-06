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Avrupa'da Galatasaray'ın rakipleri liglerinde kazandı

Ajans Haberleri
  • 06.11.2023 13:26
  • Giriş: 06.11.2023 13:26
  • Güncelleme: 06.11.2023 13:26
Kaynak: AA
Avrupa'da Galatasaray'ın rakipleri liglerinde kazandı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3 rakibi de haftayı galibiyetle kapattı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu dördüncü hafta maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 6 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te konuk olacak.

Bayern Münih, bu karşılaşma öncesi Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) deplasmanda Borussia Dortmund'u 4-0 yendi.

Manchester United, İngiltere Premier Lig'de deplasmanda Fulham'ı 1-0 mağlup etti.

Danimarka temsilcisi Kopenhag, liginde deplasmanda Randers'i 4-2 yendi.

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