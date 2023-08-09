Avrupa'da gaz fiyatları enerji krizi uyarısıyla artışa geçti

Avrupa'da gaz fiyatları, kıtaya Rus gazı tedarikinin azalmaya devam edeceği ve enerji krizinin henüz sona ermediğine ilişkin uyarıların ardından yükselişe geçti.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de eylül vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı gün içinde yüzde 23,7 artarak 38,4 avroya çıktı.

Ekim vadeli kontratlarda ise megavatsaat başına gaz fiyatı 41,5 avroya yükseldi.

Bu artışın ardından fiyatlar, son 5 haftanın en yüksek seviyesini gördü. 30 Haziran'da 38,4 avro olan fiyatlar, 3 Temmuz'da 35,2 avroya gerilemiş ve bu tarihten itibaren neredeyse yatay seyir izlemişti.