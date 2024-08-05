Avrupa'da kupalarında kura çekimi: Türk takımlarının rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'de yapılacak. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in olası rakipleri belli olacak.

Avrupa kupalarında mücadele eden Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in rakiplerinin belli olacağı kura çekimi bugün yapılacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek Galatasaray ve mücadele etmesi muhtemel Fenerbahçe'nin rakipleri 13.00'te yapılacak kura çekimi ile belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek Beşiktaş ve mücadele etmesi muhtemel Trabzonspor'un rakipleri 14.00'te çekilecek kurayla belirlenecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda mücadele etmesi muhtemel Başakşehir'in rakibi ise 15.00'te belli olacak.

Türk takımlarının muhtemel rakipleri ise şöyle:

Galatasaray:

Dinamo Zagreb, Hırvatistan

Kızılyıldız, Sırbistan

Young Boys, İsviçre

Malmö-PAOK eşleşmesi galibi

Midtjylland - Ferencvaros galibi

Fenerbahçe (Lille'i elemesi halinde):

Slavia Prag - Union SG galibi

Dinamo Kiev - Rangers galibi

Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi)

LASK

Anderlecht

Panathinaikos - Ajax

Braga - Servette

Panevezys - Maccabi Tel Aviv

Molde / Silkeborg - Cercle Brugge / Kilmarnock

Kryvbas KR - Viktoria Plzen

Partizan - Lugano

Karabağ - Ludogorets mağlubu

Midtjylland - Ferencvaros mağlubu

Malmö - PAOK mağlubu

Slovan Bratislava - APOEL mağlubu

Trabzonspor (UEFA Avrupa Lgi)

LASK

Anderlecht

Panathinaikos - Ajax

Braga - Servette

Panevezys - Maccabi Tel Aviv

Molde - Silkeborg - Cercle Brugge - Kilmarnock

Kryvbas KR - Viktoria Plzen

Partizan - Lugano

Karabağ - Ludogorets mağlubu

Midtjylland - Ferencvaros mağlubu

Malmö - PAOK mağlubu

Slovan Bratislava - APOEL mağlubu

Başakşehir (UEFA Konferans Ligi)

Botev - Zrinjski galibi

Maribor - Vojvodina galibi

Petrocub - New Saints mağlubu

Ruzomberok - Hajduk Split galibi

Osijek - Zira galibi

Kİ - Borac Banja Luka mağlubu

Trnava - Wisla Krakow galibi

Ararat - Puskas Akademia galibi

Kilmarnock - Tromso galibi

St Mirren - Brann galibi

St Gallen - Slask Wroclaw galibi

Auda - Drita galibi

Celje - Shamrock Rovers mağlubu

Hacken - Paide galibi

Krvybas - Viktoria Plzen mağlubu

CSKA 1948 - Pafos galibi

Paks - Mornar galibi

Dinamo Minsk - Lincoln Red Imps mağlubu

St Partick's Athletic - Sabah galibi