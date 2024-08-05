Avrupa'da kupalarında kura çekimi: Türk takımlarının rakipleri belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'de yapılacak. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in olası rakipleri belli olacak.
Avrupa kupalarında mücadele eden Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in rakiplerinin belli olacağı kura çekimi bugün yapılacak.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek Galatasaray ve mücadele etmesi muhtemel Fenerbahçe'nin rakipleri 13.00'te yapılacak kura çekimi ile belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek Beşiktaş ve mücadele etmesi muhtemel Trabzonspor'un rakipleri 14.00'te çekilecek kurayla belirlenecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda mücadele etmesi muhtemel Başakşehir'in rakibi ise 15.00'te belli olacak.
Türk takımlarının muhtemel rakipleri ise şöyle:
Galatasaray:
Dinamo Zagreb, Hırvatistan
Kızılyıldız, Sırbistan
Young Boys, İsviçre
Malmö-PAOK eşleşmesi galibi
Midtjylland - Ferencvaros galibi
Fenerbahçe (Lille'i elemesi halinde):
Slavia Prag - Union SG galibi
Dinamo Kiev - Rangers galibi
Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi)
LASK
Anderlecht
Panathinaikos - Ajax
Braga - Servette
Panevezys - Maccabi Tel Aviv
Molde / Silkeborg - Cercle Brugge / Kilmarnock
Kryvbas KR - Viktoria Plzen
Partizan - Lugano
Karabağ - Ludogorets mağlubu
Midtjylland - Ferencvaros mağlubu
Malmö - PAOK mağlubu
Slovan Bratislava - APOEL mağlubu
Trabzonspor (UEFA Avrupa Lgi)
LASK
Anderlecht
Panathinaikos - Ajax
Braga - Servette
Panevezys - Maccabi Tel Aviv
Molde - Silkeborg - Cercle Brugge - Kilmarnock
Kryvbas KR - Viktoria Plzen
Partizan - Lugano
Karabağ - Ludogorets mağlubu
Midtjylland - Ferencvaros mağlubu
Malmö - PAOK mağlubu
Slovan Bratislava - APOEL mağlubu
Başakşehir (UEFA Konferans Ligi)
Botev - Zrinjski galibi
Maribor - Vojvodina galibi
Petrocub - New Saints mağlubu
Ruzomberok - Hajduk Split galibi
Osijek - Zira galibi
Kİ - Borac Banja Luka mağlubu
Trnava - Wisla Krakow galibi
Ararat - Puskas Akademia galibi
Kilmarnock - Tromso galibi
St Mirren - Brann galibi
St Gallen - Slask Wroclaw galibi
Auda - Drita galibi
Celje - Shamrock Rovers mağlubu
Hacken - Paide galibi
Krvybas - Viktoria Plzen mağlubu
CSKA 1948 - Pafos galibi
Paks - Mornar galibi
Dinamo Minsk - Lincoln Red Imps mağlubu
St Partick's Athletic - Sabah galibi