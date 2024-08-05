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Avrupa'da kupalarında kura çekimi: Türk takımlarının rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'de yapılacak. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in olası rakipleri belli olacak.

Spor
  • 05.08.2024 10:01
  • Giriş: 05.08.2024 10:01
  • Güncelleme: 05.08.2024 10:14
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa'da kupalarında kura çekimi: Türk takımlarının rakipleri belli oluyor

Avrupa kupalarında mücadele eden Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in rakiplerinin belli olacağı kura çekimi bugün yapılacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek Galatasaray ve mücadele etmesi muhtemel Fenerbahçe'nin rakipleri 13.00'te yapılacak kura çekimi ile belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek Beşiktaş ve mücadele etmesi muhtemel Trabzonspor'un rakipleri 14.00'te çekilecek kurayla belirlenecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda mücadele etmesi muhtemel Başakşehir'in rakibi ise 15.00'te belli olacak.

Türk takımlarının muhtemel rakipleri ise şöyle:

Galatasaray:

Dinamo Zagreb, Hırvatistan

Kızılyıldız, Sırbistan

Young Boys, İsviçre

Malmö-PAOK eşleşmesi galibi

Midtjylland - Ferencvaros galibi

Fenerbahçe (Lille'i elemesi halinde):

Slavia Prag - Union SG galibi

Dinamo Kiev - Rangers galibi

Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi)

LASK

Anderlecht

Panathinaikos - Ajax

Braga - Servette

Panevezys - Maccabi Tel Aviv

Molde / Silkeborg - Cercle Brugge / Kilmarnock

Kryvbas KR - Viktoria Plzen

Partizan - Lugano

Karabağ - Ludogorets mağlubu

Midtjylland - Ferencvaros mağlubu

Malmö - PAOK mağlubu

Slovan Bratislava - APOEL mağlubu

Trabzonspor (UEFA Avrupa Lgi)

LASK

Anderlecht

Panathinaikos - Ajax

Braga - Servette

Panevezys - Maccabi Tel Aviv

Molde - Silkeborg - Cercle Brugge - Kilmarnock

Kryvbas KR - Viktoria Plzen

Partizan - Lugano

Karabağ - Ludogorets mağlubu

Midtjylland - Ferencvaros mağlubu

Malmö - PAOK mağlubu

Slovan Bratislava - APOEL mağlubu

Başakşehir (UEFA Konferans Ligi)

Botev - Zrinjski galibi

Maribor - Vojvodina galibi

Petrocub - New Saints mağlubu

Ruzomberok - Hajduk Split galibi

Osijek - Zira galibi

Kİ - Borac Banja Luka mağlubu

Trnava - Wisla Krakow galibi

Ararat - Puskas Akademia galibi

Kilmarnock - Tromso galibi

St Mirren - Brann galibi

St Gallen - Slask Wroclaw galibi

Auda - Drita galibi

Celje - Shamrock Rovers mağlubu

Hacken - Paide galibi

Krvybas - Viktoria Plzen mağlubu

CSKA 1948 - Pafos galibi

Paks - Mornar galibi

Dinamo Minsk - Lincoln Red Imps mağlubu

St Partick's Athletic - Sabah galibi

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