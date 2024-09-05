Avrupa'da M çiçeği virüsü uyarısı: Hazırlıklı olunmalı

Avrupa Parlamentosunun (AP) Çevre, Kamu Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi (ENVI) ev sahipliğinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sağlık Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Kurumu (HERA), Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından düzenlenen toplantıda, M çiçeği virüsüyle ilgili güncel durum ve hazırlıklar ele alındı.

ECDC Direktörü Dr. Pamela Rendi-Wagner, mevcut koşullarda Avrupa'da salgın riskinin "düşük" olduğunu, Avrupa'daki tek vakaya 15 Ağustos'ta İsveç'te rastlandığını ifade etti.

Buna rağmen AB içinde "ithal vaka" sayısının artma ihtimaline karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Rendi-Wagner, "Bu nedenle Avrupa ülkelerinin, Avrupa içinde daha fazla yayılmayı önlemek için enfeksiyonları mümkün olduğunca hızlı tespit etmeye hazırlıklı olmaları çok önemlidir." diye konuştu.

"AFRİKA'DAKİ SALGININ GERÇEK BOYUTU ÇOK DAHA BÜYÜK OLABİLİR"

Rendi-Wagner, Afrika'da raporlama ve teşhis sürecinde eksikliklerin olduğuna dikkati çekerek, "Afrika'daki salgının gerçek boyutunun çok daha büyük olabileceğini varsayıyoruz." dedi.

ECDC'nin AB üyesi ülkeleri salgına karşı hazırlıklı hale getirmenin yanı sıra başta Kongo Demokratik Cumhuriyeti olmak üzere Afrika'da sahada çalıştığını söyleyen Rendi-Wagner, bu sayede "Afrika'daki salgını kontrol altına almak ve diğer kıtalara yayılmasını önlemek amacıyla bölgedeki sağlık yetkililerini desteklediklerini ve virüse ilişkin daha fazla bilgi edindiklerini" belirtti.

"M ÇİÇEĞİ, YENİ COVID DEĞİL"

"Unutulmaması gereken bir husus, M çiçeğinin yeni Kovid-19 olmadığıdır." diyen Rendi-Wagner, iki virüsün farklı şekillerde yayıldığına, farklı risklere sahip olduğuna ve halihazırda M çiçeği virüsü için aşının bulunduğuna işaret etti.

Rendi-Wagner, tüm nüfusu kapsayan aşılamaya gerek olmadığını dile getirerek, "Virüs dolaşımının yüksek olduğu bölgelere seyahat eden Avrupalılar için, özellikle de ağır hastalık geçiren ve yüksek risk altında olan kişiler için aşılama düşünülmelidir" ifadesini kullandı.