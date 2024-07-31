Avrupa'da Şam ile ‘normalleşme’ krizi

Muhalefeti silahlandırarak Suriye’yi çöküşe sürükleyen aktörlerin Şam ile barışma isteği Türkiye’nin ardından Avrupa'da da tartışma yarattı. 8 ülke ‘Şam politikası gözden geçirilsin’ derken Berlin yumuşamaya karşı.

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Şam yönetimi ülkenin önemli bölümünde kontrolü sağlarken, “Suriye'yle normalleşme” gündemi Avrupa'da da tartışma konusu.

İtalya, Avusturya, Hırvatistan, Çekya, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Slovenya ve Slovakya’nın normalleşme bildirisinin yankıları sürerken Almanya’dan olumsuz yanıt geldi.

Berlin hükümeti, Suriye'de Beşar Esad yönetimiyle normalleşmeye karşı bir açıklama yaptı. Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Sebastian Fischer, 8 AB ülkesinin birliğin dış politika yüksek temsilcisi Josep Borrell'e "Suriye politikasının gözden geçirilmesi" talebiyle yazdığı mektup hakkında konuştu.

BERLİN KAPILARI AÇMIYOR

Bu konudaki tartışmaların yararlı olduğunu söyleyen Fischer, ‘‘Suriye rejimi her gün kendi halkına karşı en ağır insan hakları suçlarını işlemeye devam ediyor. Bu durum devam ettiği sürece Suriye rejimiyle ilişkileri normalleştirmeye çalışamayız’’ dedi.

Suriye'den Avrupa'ya sığınmacı akını AB içinde tartışmalara yol açarken bazı ülkeler Şam hükümetiyle daha yakın ilişkiler kurulması için girişimlere hız vermişti. İtalya, Avusturya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Slovenya ve Slovakya yayınladıkları ortak mektupta normalleşmesi gerektiğini dile getirmişlerdi.

ROMA ELÇİLİK AÇIYOR

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de 27 Temmuz’da ülkesinin 10 yıllık aranın ardından Suriye'ye yeniden büyükelçi göndermeyi planladığını söylemişti.

Rusya'nın Ortadoğu'daki diplomatik çabalarını engellemek istediklerini dile getiren Tajani, bunun için harekete geçilmesi gerektiğini ifade etmişti.

İtalya'nın bu adımı, Avrupa Birliği'nde (AB) bölünmelere yol açabilecek diplomatik bir hamle olarak değerlendirildi.

Ankara da Şam ile “normalleşme” için her çağrılarını yineliyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen günlerde yaptığı açıklamada Esad ile yeniden ‘ailece görüşmeye’ hazır olduğu mesajı vermişti. Ancak Erdoğan’ın çağrılarına Şam yönetimi olumlu yanıt vermiş değil.

Körfez Arap ülkelerinin ardından Türkiye ve Avrupa Suriye devleti ile ilişkileri normalleştirmeye çalışırken Amerikan yönetimi bu duruma karşı. Washington, Esad ile ilişki kurmanın koşullarının oluşmadığını ileri sürüyor.

Geçen hafta ABD Dışişleri Bakanlığının Kuzey ve Kuzey Doğu Suriye Temsilcisi Nicholas Granger, karargâhı Antep’te bulunan Suriyeli muhaliflerin Ankara'nın himayesinde kurduğu ‘‘Geçici Suriye Hükümeti’’nin Başkanı Abdurrahman Mustafa ile bir araya gelmişti.

Granger, “Geçici Hükümet”le birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurgulamıştı.