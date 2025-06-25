Avrupa'da Tesla satışları sert düştü

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, Tesla markalı otomobil satışlarındaki düşüş mayıs ayında da sürerken bu dönemdeki gerileme geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,5'i buldu.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa ülkelerinin ocak-mayıs dönemine ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil satışları AB ülkelerinde düşmeye devam etti.

MAYIS AYI SATIŞLARI 8 BİN 729’A GERİLEDİ

Geçen yılın mayıs ayında 14 bin 682 adet olan Tesla satışları, bu yılın aynı döneminde yüzde 40,5 gerileyerek 8 bin 729'a indi.

Markanın mayısta AB'deki toplam yeni otomobil satışlarındaki payı da yüzde 1,6'dan yüzde 0,9'a düştü.

Tesla'nın AB ülkelerinde ocak-mayıs dönemindeki satışı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,2 azaldı.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde AB ülkelerinde 91 bin 996 adet olan Tesla satışları bu yıl 50 bin 413 seviyesinde kaldı. Bu dönemde şirketin AB piyasasındaki toplam payı yüzde 2'den 1,1'e düştü.

EFTA VE İNGİLTERE DAHİL EDİLDİĞİNDE DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

AB'ye üye ülkelerle birlikte Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri olan İsviçre, Norveç ve İzlanda ile İngiltere'de toplam Tesla satışları mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,9 azalarak 13 bin 863'e, ocak-mayıs döneminde ise yüzde 37,1 düşerek 75 bin 196'ya indi.

AVRUPA'DA TESLA'YA İLGİ NEDEN AZALDI?

Tesla'nın Avrupa ülkelerindeki satışları bu yılın başından bu yana geriliyor.

Musk'ın, ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığı, sergilediği tartışmalı davranışlar ve Avrupa ülkelerinde aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek Avrupalıların firmayla aralarına mesafe koymasına neden olmuştu.