Avrupa'da transfer sezonu sona erdi: Son günün öne çıkan transferleri

Avrupa'da transfer sezonu dün itibariyle kapandı. Son gün hareketli geçerken özellikle Premier Lig ekiplerinin hamleleri dikkat çekti.

Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu, Ederson ve Marco Asensio; Galatasaray Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan, Beşiktaş ise Cerny'i transfer etti.

Türkiye'de transfer sezonu 11 Eylül'e kadar devam edecek ancak Avrupa'da yaz transfer penceresi kapandı.

Transfer sezonunun öne çıkan takımı, son Premier Lig şampiyonlu Liverpool, uzun süredir peşinde olduğu Alexander Isak'ı 130 milyon sterlin karşılığında son gün kadrosuna kattı.

Isak'ı satan Newcastle United ise Brentford'dan Wissa'yı kadrosuna kattı.

Aston Villa da son gün tamamladığı iki transfer ile öne çıktı.

Avrupa'da son gün transferleri şu şekilde oldu: