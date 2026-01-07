Avrupa'da yüzlerce uçuşta iptal ve gecikme

Avrupa'daki birçok havalimanında kıtada etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle yüzlerce uçuşta iptal ve gecikmeler yaşanıyor.

Avrupa'da hafta başından itibaren etkili olan şiddetli kar yağışı ve kuvvetli rüzgarlar, hava ulaşımında aksaklıklara yol açtı.

Uçuş takip firması Flightradar 24 verilerinden derlediği bilgilere göre, Avrupa'da halihazırda en fazla uçuş iptali ve gecikmesi Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda (AMS) yaşanıyor.

UÇUŞLARIN YÜZDE 60'I İPTAL EDİLDİ

Söz konusu havalimanındaki kalkış uçuşlarının yüzde 60'ı (346 uçuş) TSİ 14.00 itibarıyla iptal edilirken yüzde 11'i (63 uçuş) ertelendi.

Havalimanına varış uçuşlarının ise yüzde 58'i (333 uçuş) iptal edildi ve yüzde 10'u (55 uçuş) rötar yaptı. Böylece, sadece Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda 679 uçuş iptal edildi.

Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan 65 kalkış uçuşu iptal edildi, 200'ün üzerinde seferde ise gecikme yaşanıyor.

Havalimanına 64 iniş seferi iptal olurken, 133'ünde rötar görüldü.

Londra Heathrow Havalimanı'ndan 22 kalkış seferi iptal edildi, 121 sefer ise ertelendi. Heathrow'a iniş uçuşlarının 23'ünde iptal, 43'ünde erteleme yaşanıyor.

Brüksel Havalimanı'nda 20 kalkış ve 17 iniş yönlü olmak üzere toplam 37 sefer iptal edilirken 116 uçuş ertelendi.

Zürih Havalimanı'nda kalkış ve iniş yönlü olmak üzere toplam 23 uçuş, Münih Havalimanı'nda toplam 16 uçuş, Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı'nda 19 ve Frankfurt Havalimanı'nda 13 sefer iptal olurken, yüzlerce seferde gecikmeler sözkonusu.

Birçok havalimanından yapılan açıklamada, uçakların buzdan arındırılması ve kar yağışı sırasında pist ve taksi yollarının buz ve kardan temizlenme operasyonları nedeniyle, gün boyunca uçuşlarda gecikmeler yaşanması beklendiği bildirildi.

Yolculara, seferlerinin durumunun yakından takip edilmesi ve havalimanlarına daha erken varılması tavsiye edildi.

TÜRKİYE'DEKİ SEFER İPTALLERİ

Öte yandan İstanbul Havalimanı'ndan kalkış uçuşlarında herhangi bir problem görülmüyor.

Havalimanına varış uçuşlarında ise 4 seferde iptal görülüyor.