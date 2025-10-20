Avrupa'daki iki havalimanında 'drone' alarmı: Uçuşlar askıya alındı

İspanya’nın Palma de Mallorca ve Almanya’nın Münih havalimanlarında aynı gün drone tespitleri nedeniyle uçuşlar geçici olarak durduruldu. Palma de Mallorca’da Pazar akşamı yaşanan ihbar sonrası birçok uçuş başka şehirlere yönlendirilirken, Münih Havalimanı gece yarısı kısa süreli kapatıldı.

Bild'in haberine göre, İspanya’nın Palma de Mallorca ve Almanya’nın Münih havalimanlarında hava sahasına izinsiz giren dronelar nedeniyle uçuşlar geçici olarak durduruldu.

İspanya’daki Palma de Mallorca Havalimanı, Pazar akşamı üzerindeki hava sahasında drone görüldüğü ihbarı üzerine tüm uçuşları askıya aldı.

FlightRadar24 verilerine göre, son iniş yerel saatle 18.58’de gerçekleşti ve onlarca uçuş başka şehirlere yönlendirildi.

Gatwick’ten gelen bazı uçaklar iniş izni alamadığı için binlerce yolcu terminalde bekletildi.

Yaklaşık bir saatlik kesintinin ardından operasyonlar yeniden başladı.

MÜNİH HAVALİMANI GECE YARISI KAPATILDI

Aynı gün Almanya’nın Münih Havalimanı da “drone ihbarı” nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Federal polis, Cumartesi gecesi 22.00 ve 23.00 saatleri arasında iki ayrı gözlem raporu alındığını, ancak bölgede herhangi bir drone bulunamadığını açıkladı.

Yaklaşık yarım saat süren kapatmanın ardından hava trafiği yeniden açıldı.

Üç uçuş başka havalimanlarına yönlendirilirken bir seferin iptal edildiği belirtildi.

Yetkililer, olayın yolcular üzerindeki etkisinin “sınırlı” olduğunu duyurdu.

Öte yandan Almanya’da bu ayın başında da Münih Havalimanı 24 saat içinde iki kez drone tespiti nedeniyle kapanmış, binlerce yolcu mağdur olmuştu.