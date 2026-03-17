Avrupa'dan Trump'ın Hürmüz çağrısına ret: Bu bizim savaşımız değil

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran'ın ABD ve müttefiklerine kapattığı Hürmüz Boğazı’nı açmak için müttefiklerden askeri destek talebi Avrupa’da karşılık bulmadı.

Avrupalı bir diplomat, Politico’ya yaptığı açıklamada, “Bu bizim savaşımız değil. Avrupa’nın başlatmadığı bir kriz” dedi.

Başka bir Avrupalı yetkili ise ABD’nin talebine ilişkin, “Zaten bölgede çok güçlü bir Amerikan varlığı var” ifadelerini kullandı.

“BU BİR ABD OPERASYONU”

Habere konuşan bir başka Avrupalı yetkili, Washington’un çağrısına ilişkin “Bu bir ABD operasyonu” değerlendirmesinde bulundu.

Yetkili, Avrupa ülkelerinin sürece dahil olmasının şu aşamada gündemde olmadığını belirtti.

ABD’nin İran’a yönelik askeri adımlarının ardından gelen bu çağrı, Avrupa’da “sonradan destek istenmesi” şeklinde değerlendiriliyor.

NATO ÇERÇEVESİ TARTIŞMASI

Avrupa tarafı, olası bir askeri katılımın NATO kapsamında değerlendirilmesine de mesafeli. Bir Avrupalı yetkili, ittifakın rolüne ilişkin “NATO savunma ittifakıdır” ifadelerini kullandı.

ENERJİ AKIŞI ENDİŞESİ

Hürmüz Boğazı’nın küresel enerji ticareti açısından kritik önemi sürüyor. İran, savaşın ikinci gününde Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapattığını ve geçmeye çalışan bütün gemilerin vurulacağını duyurmuştu. İranlı yetkililer dün bir açıklama daha yaparak boğazın "ABD ve müttefiklerine" kapalı olduğunu söylemişti. Donald Trump ise "İran'ın icabına baktığını" savunmuş ancak Hürmüz Boğazı için yardıma ihtiyaç duyduklarını söylemişti.