Avrupa devleri Arda Güler’i istiyor

Beyza Betül CİHAN / İSTANBUL, (DHA)- REAL Madrid ve Türk Milli Takımı'nın genç yıldızı Arda Güler yetenekleriyle özellikle Avrupa'da önemli kulüplerin transfer listelerinin ilk sıralarında yer alıyor. Arda Güler'i takibe alan ülkeler arasında ise İngiliz kulüpleri dikkat çekiyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın sportif direktörü Ramon Rodriguez Verdejo, Real Madrid’te forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler ile ilgili Marca radyosuna açıklamalarda bulundu. Verdejo, yaptığı açıklamalarda Real Madrid'de top koşturan milli futbolcu Arda Güler’i çok iyi tanıdığını ve yakından takip ettiklerini açıkladı.

Monchi" lakabı ile tanınan sportif direktör Verdejo, Güler hakkında, "Bizim aradığımız pozisyondaki şartları karşılayan ve Aston Villa'ya çekici gelebilecek bir oyuncu. Aston Villa için aradığımız birçok şey Arda Güler'de var. O her sportif direktörün Türkiye'den takip ettiği biri” dedi.

'ASTON VİLLA'NIN ÇOK BEĞENDİĞİ BİR OYUNCU'

Rodriguez Verdejo, Güler hakkındaki açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Güler, Aston Villa'nın çok beğendiği bir oyuncu. Arda bana göre özellikle çok iyi teknik koşullara sahip. Sahada ortaya koyduğu bir karakter de var. Bunu milli takımındaki oyunuyla gösteriyor. Orada yaşıyla ilgisi olmayan sorumluluklar üstleniyor"

MANCHESTER UNITED DA ARDA GÜLER’İN PEŞİNDE

Arda Güler ile ilgilenen takımlar ise Aston Villa ile sınırlı değil. İngiltere Premier Lig devi Manchester United transfer çalışmalarını sürdürürken Real Madrid’in Türk yıldızı Arda Güler’i yakından takip ediyor ve kadrosunda görmek istedikleri Arda Güler için ısrarını sürdürüyor.

ARDA GÜLER GELECEĞİ HAKKINDA KONUŞTU

A Milli Takım’ın, Uluslar A Ligi’ne çıkmasında gol katkısı veren Arda Güler, İspanya’nın önde gelen spor gazetesi Marca’nın kapağında tam sayfa yer aldı. Güler yaptığı röportajda kendisi ve geleceği hakkında sorulan sorulara önemli açıklamalarda bulundu. Real Madrid’de başarılı olmak istediğini belirten genç yıldız mücadeleyi bırakmayacağının altını çizdi.

‘MADRİD’DE EV BİLE ALDIM’

Yetenekli oyuncu, Real Madrid'de yeteri kadar forma şansı bulamaması hakkında sorulan soruya, “Real Madrid bana bir plan verdi ve ben hala buna inanıyorum. Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim, Madrid'de bir ev bile aldım. Çok sıkı çalışıyorum ve Macaristan maçında da görebileceğiniz gibi her zaman oynamaya hazırım” şeklinde yanıt verdi.

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu Uluslar Ligi maçının ardından, Arda Güler'e yönelik “Gelip bizimle oynamasını isterim. Tavsiyem, daha fazla oynayabileceği yere gitmesi, bunu hak ediyor. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Çalhanoğlu’nun bu açıklamaları İtalya basınında gündem olmuştu.

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 31 maçta 3 gol attı, 5 asist yaptı.

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