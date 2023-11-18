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Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 maç oynandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'ne 3 grupta oynanan 7 karşılaşmayla devam edildi.

Spor
  • 18.11.2023 01:22
  • Giriş: 18.11.2023 01:22
  • Güncelleme: 18.11.2023 01:24
Kaynak: DHA
Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 maç oynandı

EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor. C, E ve H Grubu’nda oynanan 7 karşılaşma ile elemeler devam etti.

Bugünkü karşılaşmaların ardından E Grubu'nda yer alan Arnavutluk ve H Grubu'nda bulunan Danimarka, 2024 Avrupa Şampiyonası biletini son maçlar öncesinde elde etmeyi başardı.

Elemelerde C, E ve H Grubu’nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

C Grubu:

İngiltere - Malta: 2-0
İtalya - Makedonya: 5-2

E Grubu:

Moldova - Arnavutluk: 1-1
Polonya - Çekya: 1-1

H Grubu:

Kazakistan - San Marino: 3-1
Finlandiya - Kuzey İrlanda: 4-0
Danimarka - Slovenya: 2-1

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