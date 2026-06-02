Avrupa futboluna İspanyol teknik direktörler damga vuruyor

Ahin ASLAN

Avrupa futbolunda son dönemin en dikkat çekici başlıklarından biri İspanyol teknik direktörlerin yükselişi oldu.

Farklı ülkelerde görev yapan İspanyol çalıştırıcılar, hem kazandıkları kupalarla hem de takımlarına kazandırdıkları oyun kimliğiyle öne çıktı.

Bu tabloda ilk akla gelen isimlerden biri Luis Enrique. Paris Saint-Germain’in başında Fransa’da yerel başarıları sürdüren 56 yaşındaki teknik adam, kulübü üst üste ikinci defa Şampiyonlar Ligi’nde de zirveye taşıyarak önemli bir eşiği geride bıraktı.

ENRIQUE BÜYÜK FARK YARATTI

Genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çeken PSG, Enrique yönetiminde Avrupa futbolunun güçlü adaylarından biri olarak görülmeye devam ediyor.

İngiltere’de ise Mikel Arteta’nın Arsenal’de kurduğu yapı dikkat çekiyor. 2019 yılında göreve gelen İspanyol antrenör, uzun vadeli planlamanın merkezinde yer aldı.

Arteta yönetimindeki Arsenal, Premier Lig’de yıllar süren şampiyonluk hasretine son verirken, Şampiyonlar Ligi’nde de finale kadar yükseldi. Londra ekibi, finalde Paris Saint-Germain’e penaltılar sonucunda kaybetti.

EMERY YİNE AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANDI

Unai Emery de İspanyol teknik direktörlerin Avrupa’daki etkisini güçlendiren isimler arasında yer aldı. Daha önce Paris Saint-Germain ve Arsenal gibi takımlarda görev yapan Emery, Aston Villa ile dikkat çekici bir sezon geçirdi.

İngiliz ekibi, Avrupa Ligi’nde şampiyonluğa ulaşırken Premier Lig’i de Şampiyonlar Ligi potasında tamamladı.

Son yılların en çok konuşulan teknik direktörlerden biri ise Xabi Alonso oldu. 2022’de Bayer Leverkusen’in başına geçen Alonso, Alman ekibini tarihinin ilk Bundesliga şampiyonluğuna taşıdı. Üstelik Leverkusen bu başarıya namağlup şekilde ulaştı.

Alonso, bu çıkışın ardından futbolculuk döneminde de formasını giydiği Real Madrid’in yolunu tuttu. Ancak İspanyol devindeki macerası uzun sürmedi.

Genç antrenör, 2026’nın ocak ayında görevinden ayrıldıktan sonra yeni sezon öncesinde Chelsea ile anlaşma sağladı.

GENÇ JENERASYONDAN IRAOLA DİKKAT ÇEKİYOR

Premier Lig’de dikkat çeken bir başka İspanyol Andoni Iraola oldu. Bournemouth’un başında başarılı bir performans ortaya koyan 43 yaşındaki çalıştırıcı, takımını Avrupa kupaları potasına taşıdı.

Sezon sonunda kulüpten ayrılan Iraola’nın, Liverpool ile prensip anlaşmasına vardı.

İspanyol teknik direktör kuşağının yükselen isimlerinden biri de Inigo Perez. Rayo Vallecano ile UEFA Konferans Ligi’nde finale yükselen 38 yaşındaki teknik adam, bu başarısının ardından Villarreal’in başına geçti. Perez, yeni sezonda Villarreal ile Şampiyonlar Ligi sahnesinde yer alacak.

MODERN FUTBOLA YÖN VEREN ADAM: PEP GUARDIOLA

Bu listenin sonunda ise Pep Guardiola’ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Katalan kimliğiyle öne çıksa da İspanyol futbol ekolünün en etkili temsilcilerinden biri olan Guardiola, modern futbola yön veren teknik direktörlerden biri olarak kabul ediliyor.

Manchester City’de uzun yıllar süren başarılı döneminin ardından geride kalan sezonda lig ve Şampiyonlar Ligi hedeflerinin uzağında kalan Guardiola, sezon sonunda görevinden ayrıldı.

Luis Enrique’den Arteta’ya, Emery’den Alonso’ya uzanan bu tablo, Avrupa futbolunda İspanyol teknik direktörlerin yalnızca sonuçlarla değil, oyun anlayışlarıyla da belirleyici hale geldiğini gösteriyor.