Avrupa Gazeteciler Birliği'den İsmail Arı'nın tutuklanmasına tepki: Derhal serbest bırakılmalı

Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ), BirGün muhabiri İsmail Arı’nın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanmasına tepki gösterdi. Kuruluş, Arı’nın derhal serbest bırakılmasını ve kendisine yöneltilen tüm suçlamaların düşürülmesini talep etti.

AEJ tarafından yapılan açıklamada, Arı’nın bayram tatili sırasında ailesini ziyaret etmek üzere bulunduğu Tokat’ta gözaltına alındığı ve daha sonra sorgulanmak üzere Ankara’ya götürüldüğü anımsatılarak Arı’nın emniyette verdiği ifadede, hazırladığı haberlerin tamamen mesleki faaliyet kapsamında olduğunu dile getirdiği aktarıldı.

Arı’nın gözaltına alınmasının son dönemde gazetecilere yönelik artan operasyonların bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, daha önce de gazeteciler Sinan Aygül, Alican Uludağ ve Furkan Karabay'ın benzer suçlamalarla gözaltına alındığı kaydedildi.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANIYOR"

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) verilerine göre, ilgili yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki 18 aylık süreçte gazetecilere yönelik 47 ayrı soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda 41 gazeteci hakkında işlem yapılırken, 10 gazeteci gözaltına alındı, 4 gazeteci ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Açıklamada, yasa görüşmeleri sırasında milletvekilleri tarafından gazetecilerin bu düzenlemeden etkilenmeyeceğine dair güvence verilmesine rağmen, uygulamada bunun tersinin yaşandığına dikkat çekildi. AEJ, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinin basın özgürlüğünü kısıtladığını ve gazetecilere yönelik baskı aracı haline geldiğini savundu.

Kuruluş, söz konusu maddenin Türkiye’nin demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine ilişkin uluslararası yükümlülükleriyle çeliştiğini belirterek, düzenlemenin geri çekilmesi çağrısında bulundu.