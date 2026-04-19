Avrupa Güreş Şampiyonası Tiran’da başlıyor

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası, yarın Tiran’da grekoromen stil müsabakalarıyla başlayacak. 20-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda Türkiye, kadınlar, erkekler serbest ve grekoromen stil olmak üzere üç kategoride toplam 30 sporcu ile mücadele edecek.

Şampiyonada ilk olarak grekoromen stil karşılaşmaları yapılacak. Bu kategoride müsabakalar 20-22 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek, ardından kadınlar (22-24 Nisan) ve erkekler serbest stil (24-26 Nisan) mücadeleleri sahne alacak.

MADALYA MAÇLARI 21 NİSAN'DA

Organizasyonun ilk gününde 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler, çeyrek final ve yarı final karşılaşmaları yapılacak. Bu sıkletlerde repesaj ve madalya müsabakaları ise 21 Nisan’da düzenlenecek.

Türkiye’yi ilk gün minderde 55 kiloda Ömer Halis Recep, 63 kiloda Kerem Kamal, 77 kiloda Ahmet Yılmaz, 87 kiloda Doğan Kaya ve 130 kiloda Rıza Kayaalp temsil edecek.

Öte yandan, geçen yıl Türkiye’ye tek altın madalyayı kazandıran Kerem Kamal da unvanını korumayı hedefliyor. Ay-yıldızlı ekip, 2025 yılında Slovakya’nın Bratislava kentinde düzenlenen şampiyonada 1 altın, 6 gümüş ve 7 bronz madalya elde etmişti.

Milli takım, yeni federasyon başkanı Taha Akgül döneminde katıldığı ilk Avrupa Şampiyonası’nda da madalya hedefiyle mindere çıkacak.