Avrupa Halter Şampiyonası, yarın Bulgaristan'da başlayacak

Türkiye, Bulgaristan'da yarın başlayacak Avrupa Halter Şampiyonası'nda 10'ar kadın ve erkek sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Başkent Sofya'da 12-20 Şubat tarihlerinde organize edilecek şampiyona, 2024 Paris Olimpiyatları'na da yüksek kota puanı veriyor.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek kadın sporcular şöyle:

45 kiloda Cansu Bektaş ve Gamze Altun, 49 kiloda Duygu Alıcı ve Medine Bilicier, 55 kiloda Burcu Alıcı, 64 kiloda Aysel Özkan, 81 kiloda Dilara Narin, 87 kiloda Büşra Çan ile +87 kiloda Tuana Süren ve Fatmagül Çevik.

Sofya'da madalya mücadelesi verecek erkek halterciler ise şunlar:

55 kiloda Harun Algül ve Muammer Şahin, 61 kiloda Mustafa Eliş, 67 kiloda Kaan Kahriman ve Ferdi Hardal, 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç, 96 kiloda Enes Çelik ile 109 kiloda Muhammed Emin Burun ve Onur Demirci.