Avrupa Hareketlilik Haftası lansmanı Ankara’da yapıldı

Avrupa Hareketlilik Haftası’nın (AHH) lansmanı, “Herkes için hareketlilik” temasıyla Ankara’da yapıldı. Düzenlenen törende Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski birer konuşma yaptı.

Lansman programına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu ile TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız ile çok sayıda Ankaralı katıldı.

Avrupa’da her üç kişiden birinin ulaşım yoksulluğu yaşadığını belirten Zeydan Karalar, “Hiç kimseyi geride bırakmayan bir belediyecilik anlayışıyla bizler de ülkemizde ulaşım yoksulluğu yaşayan vatandaşlarımıza dokunmak ve tüm vatandaşlarımızın ulaşım haklarının adil, güvenli ve kapsayıcı olarak tesis edildiğinden emin olmak durumundayız” dedi.

KARALAR 4 TEMEL İLKEYİ SIRALADI

Bu yıl Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında dört temel ilkeye odaklandıklarını paylaşan Karalar, ilkeleri şu şekilde sıraladı:

Tasarımda evrensellik: Her vatandaşın ulaşım hizmetlerinden eşit şekilde faydalanabilmesi için duraklar ve araçlar engelsiz hale getirilmeli, dijital uygulamalar herkes için erişilebilir olmalıdır.

Seçeneklerin çeşitliliği ve güvenilirlik: Ulaşımda tek tipe dayalı sistemlerin yerine entegre ve çeşitli ulaşım modelleri benimsenmelidir. Bisiklet ve yaya yollarının güvenliği de bu anlayışın önemli bir parçasıdır.

Topluluk temelli katılım: Ulaşımla ilgili kararlarda vatandaşların ve sivil toplumun sürece katılımı sağlanmalı; kapsayıcı yönetim anlayışı ön planda olmalıdır.

Coğrafi iş birliği: Ulaşım sadece şehir merkezlerinde değil, ilçeler ve yakın bölgeler arasında da kolaylaştırılmalıdır.

“ULAŞIM, SOSYAL KAPSAYICILIK VE YAŞAM KALİTESİYLE DOĞRUDAN İLİŞKİLİ”

Söz konusu hedeflere ulaşmak için ortak çaba gerektiğine işaret eden Karalar, kentsel hareketliliğin yalnızca ulaşımla değil, sosyal kapsayıcılık, ekonomik kalkınma, çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesiyle de doğrudan bağlantılı olduğuna değindi. Yerel yöneticilerin; vatandaşın işe, eğitime, sağlık hizmetlerine ve sosyal etkinliklere güvenli ve kolay erişimini, yani yaşam standartlarını artırmakla sorumlu olduğuna dikkati çeken Karalar, basının da bu süreçte farkındalık yaratma konusunda önemli katkısını beklediklerini ifade etti.

Sürdürülebilir ve kapsayıcı ulaşımın kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve medyanın ortak çabasıyla başarılabileceğinin altını çizen Karalar, “Bugün atılan her adım, yarının yaşam kalitesine katkı sunacaktır.” diye konuştu.

KARALAR: YAŞANABİLİR ŞEHİRLER İNŞA EDECEĞİZ

Günlük hayatta toplu taşıma, yürüyüş ve bisiklet kullanımı gibi tercihlerin büyük değişimlerin temelini oluşturacağını aktaran Karalar, TBB’nin yerel yönetimlerin ulaşım altyapılarını güçlendirme çabalarına destek vermeye hazır olduğunu belirterek, “İş birliği, dayanışma ve ortak akılla daha yaşanabilir şehirler inşa edeceğimize inancım tam.” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİ OSSOWSKİ: “ŞEHİRLER PAYLAŞILMALI”

Değişimin kolay olmadığının altını çizen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski, “Değişim zaman alır. Ama bu, yapmamız gereken bir değişimdir ve bu değişim basit bir soruyla başlar: “Şehirler kime ait?”. Sokaklar paylaşılmalı. Ancak hala özel araçlar alanı domine ediyor. Artık kamusal alan sözleşmemizi yeniden düşünme ve halk için bu alanları geri alma zamanı geldi” dedi.

Paydaş kurumlarla iş birliklerine değinen Ossowski, 130 şehirde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları (SUMP) hazırladığını hatırlatarak, “Bu dönüşümde, birçok ortakla birlikte yürüdüğümüz için gurur duyuyorum. Bu sürece, en başından beri Avrupa’daki pek çok şehirle birlikte katıldık. Şu anda 130 şehir, SUMP hazırlıyor. Bu planlar yalnızca birer politika belgesi değil; aynı zamanda daha iyi, daha güvenli ve daha temiz şehirler için yaşayan stratejilerdir” ifadelerini kullandı.

OSSOWSKİ: “HAVA KİRLİLİĞİ HER YIL 400 BİN CAN ALIYOR”

Şehirlerden örnekler veren Ossowski, “Unutmayalım ki hava kirliliği hala Avrupa’da her yıl yaklaşık 400 bin erken ölüme neden oluyor. Bu etkinlikler sayesinde belediyeler hava kirliliğini takip edebilir, azaltabilir ve vatandaşlara temiz hava hakkını geri verebilir. “Herkes için hareketlilik”, aynı zamanda güvenlik anlamına gelir. Çocuklar okula yürüyerek gidebilmeli, kadınlar gece otobüste kendini güvende hissetmeli, engelli bireyler şehirde strese girmeden dolaşabilmelidir.” şeklinde konuştu.

ETKİLEŞİMLİ BİLGİ YARIŞMASI İLGİ GÖRDÜ

Sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusuna farkındalık kazandırmayı amaçlayan program kapsamında ödüllü ve etkileşimli bir bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmanın ardından kazananlara ödülleri, TBB Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski tarafından takdim edildi.

Aile fotoğrafı ve bando takımı gösterisinin ardından etkinlik TBB heyetinin Kuğulu Park’tan Birlik ana hizmet binasına bisiklet konvoyu ve yürüyüşü ile son buldu.

AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI NEDİR?

Avrupa Hareketlilik Haftası, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, dünyanın her yerinde kutlanan bir Avrupa Komisyonu girişimidir.

Hafta süresince, belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesi amaçlanır.

2002 yılında ilk kez kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın etkisi, hem Avrupa'da hem de tüm dünyada giderek artmıştır. Hafta kapsamında belediyeler; hareketlilik yönetimi, erişilebilirlik, yeni veya iyileştirilmiş bisiklet altyapısı tesislerine odaklanan projeler gerçekleştirmekte ve “Arabasız Gün (Car-Free Day) etkinliği düzenlemektedir.