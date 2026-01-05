Avrupa hayali Şırnak sınırında bitti: 9 gün sonra cansız bedeni bulundu

Irak’tan Avrupa’ya geçmeye çalışırken Türkiye sınır hattında kaybolan 24 yaşındaki Ali Yunus Kerim’in cansız bedeni günler sonra bulundu.

Kerim’in, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyü yakınlarında, yoğun kar ve zorlu arazi koşulları nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Evrensel'in haberine göre; Irak’ın Süleymaniye kentine bağlı Seyid Sadık ilçesinin Tepezêrîne köyünden olan Ali Yunus Kerim, 2025’in son günlerinde Avrupa’ya gitme hayaliyle yola çıktı. 27 Aralık’ta ailesiyle yaptığı son telefon görüşmesinde, Roboski’ye yaklaşık 5 kilometre mesafede olduğunu, iki askeri nokta arasında mahsur kaldığını ve durumunun ağırlaştığını söyledi. Bu görüşmenin ardından Kerim’den bir daha haber alınamadı.

AİLE, MUHTARI ARADI

Ailenin durumu Roboski Muhtarı Sabri Encü’ye bildirmesi üzerine, Şırnak Valiliği ve güvenlik güçleri harekete geçti. Yoğun kar yağışı, tipi ve engebeli arazi nedeniyle arama çalışmaları günlerce güçlükle sürdürüldü. Sınır hattı ve çevresinde yapılan taramalara insansız hava araçları da dahil edildi.

Güvenlik güçlerinin İHA destekli çalışmaları sonucunda Kerim’in cansız bedeni, Haftanin hattına yakın bir bölgede, metrelerce karın altında tespit edildi. Cenaze, bulunduğu yerden çıkarılarak resmi işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.