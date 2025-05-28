Avrupa, İsrail’in Gazze’deki soykırımına karşı ses çıkarıyor: Soykırıma karşı birleş

Ali Arayıcı / Paris

Fransa'da, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırım vahşetine karşı Avrupa’da sesler giderek yükseliyor. Fransa’da ise soykırım karşısında gerekli etkinliği göstermeyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetine yönelik eleştiriler son günlerde giderek daha da artıyor.

Sol güçler “soykırıma” karşı harekete geçerken Fransız Komünist Partisi (PCF) Ulusal Sekreteri Fabien Roussel, İsrail'in yaptığı soykırımı karşısında, Macron'un Filistin Devleti’ni tanıması için kampanya yürütüyor.

“Macron Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) yanında durmalı” diyen Roussel’in çağrısıyla binlerce kişi, Filistin Devleti’nin resmen tanınması ve soykırımı protesto etmek için pazartesi günü, Paris'in ünlü Trocadéro Meydanı'nda bir araya geldi. Gösteriye Ekolojistler (EELV) lideri Marine Tondelier ve Sosyalist Parti (PS) lideri Olivier Faure de katıldı.

4 HAZİRAN’DA PARİS’TE FKÖ İLE KONFERANS

Fransa’nın Filistin Devleti’ni tanıyan 150 ülke arasında olmamasını “ülke tarihi için utanç verici” olarak niteleyen PCF lideri Roussel, Macron’u “Rusya’ya karşı Kiev’de yaptığı gibi Gazze kapılarına dayanmaya” çağırdı. Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki ortaklık anlaşmasının feshedilmesini isteyen Roussel, işgal altındaki Batı Şeria’dan gelen İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı da yaptı.

4 Haziran'da FKÖ ile birlikte Fransa hükümetini Filistin devletini tanımaya çağıracakları bir konferans düzenleyeceklerini söyledi. Batılı hükümetleri İsrail’e karşı bağlayıcı önlemler yapmaya çağıran Roussel, PCF Genel Merkezi’nde düzenlenecek bu konferansta, Filistin Devleti’nin tanınması için geniş bir Avrupa ittifakının da başlatılacağını söyledi. Roussel, komünistleri, sosyalistleri, yeşilleri ve tüm faşizm karşıtlarını konferansa katılmaya çağırdı.

İnsanlara “dehşete alışmamaları” çağrısında bulunan Tondelier ise, Macron’un “soykırım nitelemesini hukukçuların ve tarihçilerin yargısına bırakmasını” eleştirdi. Ekolojistler lideri, “Fransa’yı geçmişte olduğu gibi uluslararası sahnede tek ses olmaya” çağırdı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden (UCM) soruşturmacıların Gazze’ye girişine izin verilmemesini eleştiren Tondelier, “Bu İsrail askerlerindeki dokunulmazlık duygusunu engelleyebilirdi” dedi.

Daha önce İsrail’e yönelik zayıf eleştirilerde bulunduğu gerekçesiyle eleştirilen Sosyalist Parti lideri Faure de partisinin haziran ayındaki seçimli kongresinin arifesinde Paris’teki mitingde yüksek sesle ilk kez “Netanyahu hükümetü soykırım yapıyor” dedi. “Soykırım kasıtlılık olduğunda karakterize edili” diyen Faure, “İsrail hükümetinin üyeleri bu yönde çok sayıda açıklama yapıyor. Bu soykırım politikası düşünülmüş, planlanmış bir şey” diye konuştu.

“1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi burada, Chaillot Sarayı’nda imzalandı” hatırlatması yapan Faure, “Bu, ülkemizin Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ne bağlılığını da vurguluyor. Soykırım sürüyor ve bizim rolümüz soykırımı gözlemlemek değil önlemektir” dedi.

Paris’teki mitingde yer almayan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon ise Faure’nin İsrail’e karşı yükselen sesine ilişkin X’te şakacı bir tavırla “Gazze’deki sokırıma karşı tüm PS eğilimlerinin bizim pozisyonumuza katıldığını görmek mutluluk verici. Geç olsun güç olmasın” paylaşımı yaptı.

SOYKIRIM KARŞISINDA ETKİLİ TAVIR ÇAĞRISI

Siyonist İsrail rejiminin soykırım ve barbarlığına karşı, duyarlı hiç bir devletin ya da kişinin susma hakkı yok. Tam tersine, bu vahşet karşısında ses çıkarmalı ve sonuna kadar mücadele verilmeli. İnsan yaşamının her şeyin üstünde olduğu vurgulanmalı, hukukun üstünlüğü savunulmalı ve yaşama geçirilmeli. İnsan temel hak ve özgürlüklerine, çocuk haklarına ve insanca yaşama haklarına saygı duyulmalı.

Avrupalı devlet başkanları, Rusya'ya karşı sergiledikleri kısmen de olsa kararlı tutum ile kıyaslandığında, İsrail’e yönelik çifte standart uyguluyor. Avrupa'da pek çok ülkenin benimsediği ve yaptığı gibi Fransız diplomasisi de Siyonist rejime karşı gerekli bağlayıcı tedbirleri almaksızın beyanat vermek ile yetiniyor. Etkili ve çok ciddi bir eylemsizlik tutumu benimsemeyi sürdürüyor.

Bu durum karşısında, BM çaresizlik içinde. İsrail ile Hamas arasındaki savaşın Gazze'nin her tarafina yayılma olasılığına karşı, oluşacak bir kıtlık nedeniyle alarma geçti. “Derhal ateşkes ilan edilmeli çağrısını” yeniliyor. Kesin olarak barışı inşa etmenin yolları aranıp güven ortamı sağlanmalı. Birlikte bir arada yaşamayı sağlayan, temel değerleri yeniden keşfetmek gerekiyor.

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YUNAN SOLUNDAN ÇAĞRI: İSRAİL’LE İŞBİRLİĞİNE SON

Yunanistan Parlamentosu’nda SYRIZA-İlerici İttifak, Yunanistan Komünist Partisi (KKE), SYRIZA’dan ayrılan Nea Aristera (Yeni Sol) ve Plefsi Eleftherias (Özgürlük Rotası) partilerinin grupları, yayımladıkları ortak bildiride Gazze’de yaşananları “soykırım” olarak niteleyerek sağ hükümete İsrail’e desteği sonlandırma çağrısı yaptı. Gazze’de yaşanan soykırım karşısında Kyriakos Miçotakis hükümetine bu suçlara karşı siyasi, hukuki ve ahlaki sorumluluğunu yerine getirme çağrısı yapılan açıklamada şu talepler sıralandı:

• İsrail’in işlediği suçlar meşrulaştırılmamalı

• Filistin Devleti 1967 sınırlarıyla tanınmalı.

• Filistin halkına su, gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve doktorlar ulaştırılmalı.

• İsrail’le askeri iş birliğine son verilmeli.

• Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Gazze’deki durum hakkında Yunan Parlamentosu’nda konuşmak üzere davet edilmeli.

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ADALETİ SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜYÜZ

İngiltere’de aralarında emekli yüksek mahkeme hâkimlerinin de olduğu 800’den fazla hukukçu, Başbakan ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer’a bir mektup yazarak İngiltere’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek için İsrail’e yaptırım uygulaması gerektiğini vurguladı. İsrail’e yaptırım çağrısı yapan İngiliz hukukçular, kendi ülkeleri de dâhil olmak üzere tüm devletlerin soykırımı cezalandırma yükümlülüğü olduğunu söyledi. The Guardian gazetesinin haberine göre, mektuba imza atan isimler arasında, avukatlar, akademisyenler ve emekli yüksek mahkeme hâkimleri de yer aldı. Starmer’ın geçen hafta Kanada ve Fransa liderleriyle birlikte yaptığı ortak açıklamada İsrail’e karşı “somut eylem” uyarısında bulunmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten hukukçular, Starmer’ın “geç kalmadan harekete geçmesi gerektiğini” belirtti.