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Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Trophy 2, Alanya'da devam ediyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Trophy 2, ikinci gün oynanan maçlarla devam etti.

Ajans Haberleri
  • 18.05.2024 23:58
  • Giriş: 18.05.2024 23:58
  • Güncelleme: 18.05.2024 23:58
Kaynak: AA
Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Trophy 2, Alanya'da devam ediyor

Avsallar Olimpik Hokey Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde, B Grubu'nda Türkiye ekibi Gaziantep Polisgücü, Fransa temsilcisi Cambrai HC ile 0-0 berabere kaldı.

Günün diğer karşılaşmalarında ise A Grubu'nda Çekya'nın HC 1972 Rakovnik takımı İskoçya temsilcisi Edinburgh University HC'yi 4-2, İrlanda'nın UCD Ladies HC ekibi karşılaştığı Galler'den Swansea HC'yi 1-0 yendi.

B Grubu'nda da Avusturya'nın AHTC Wien takımı, Litvanya temsilcisi Siauliai Ginstrekte-Akademija'yı 5-0 mağlup etti.

Gaziantep Polisgücü, yarın Siauliai Ginstrekte-Akademija ile şampiyonadaki üçüncü maçına çıkacak.

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