Avrupa karnesi: Zayıf

Yunis ALAÇAM

Yıllar geçtikçe Avrupa’da irtifa kaybeden ülke futbolu bu sezon yine Edirne’nin ötesinde iz bırakamadı. Avrupa ve Konferans Ligi’nde mücadele eden Türkiye ekipleri toplamda 36 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 13 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan ülke temsilcileri yüzde 30’luk galibiyet oranı tutturdu.

4 takımın en başarılısı olan Fenerbahçe, önceki gün Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers’a penaltı atışları sonucunda mağlup olarak Avrupa defterini kapattı. Kupa 2’de toplamda 12 maça çıkan sarı-lacivertli ekip 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgiyle sezonu tamamladı.

FENERBAHÇE’NİN KARNESİ

Son üç sezonun Avrupa’daki en istikrarlı ülke ekibi olan sarı-lacivertliler, 2022-2023’te Avrupa Ligi’nde son 16, geçen sezon Konferans Ligi’nde çeyrek final, bu sezon ise Avrupa Ligi’nde yine son 16 aşamasını gördü. Fenerbahçe belli bir aşamaya gelse de çok büyük harcamalar yapmasına rağmen bir sonraki aşamayı göremiyor.

REKOR HARCAMA, 0 BAŞARI

Bir başka büyük harcamalar yapan ve son iki sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ise Avrupa’daki performansıyla çok büyük hayal kırıklığı yaratıyor.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde çok daha düşük bütçeli İsviçre ekibi Young Boys’a iki maçta da yenilerek elenen sarı-kırmızılılar, ‘kazanmak’ için başladığı Avrupa Ligi’ndeki performansıyla taraftarlarını bir hayli üzdü. Kupa 2’deki 10 maçında 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Aslan, AZ Alkmaar maçlarındaki performanslarıyla eleştiri oklarının hedefine oturdu. Hem bonservise hem de oyuncu maaşları konusunda rekor harcamalar yapan Galatasaray, büyük bir hayal kırıklığıyla Avrupa defterini kapattı. Son üç sezonu büyük bir kaosun içinde geçen, sürekli yönetim ve başkan değiştiren Beşiktaş da yine beklentileri karşılayamadı. Avrupa Ligi’nde ilk 24 takım arasına girmeyi başaramayan siyah-beyazlılar, çıktığı 8 maçta 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı.

Galatasaray kendinden düşük bütçeli Alkmaar karşısında varlık gösteremedi.

Athletic ve Lyon gibi görkemli galibiyetler alan Kara Kartal, Maccabi gibi kötü takımlara mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, geçen felaket sezonlara oranla gelişme kaydetse de yaptığı harcamaları düşününce 24 takım arasına girememesiyle hüsranı yaşadı.

Beşiktaş, ilk 24 takım arasına girmeyi başaramadı.

KONFERANSTA 1 GALİBİYET

Konferans Ligi’nde mücadele eden Başakşehir, üç büyük kadar çok konuşulmasa da en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu. İstanbul ekibi, oldukça düşük profilde takımların olduğu Kupa 3’te oynadığı 6 maçın sadece 1’ini kazandı.

Sırasıyla Avrupa ve Konferans Ligi ön elemelerinde kendinden çok daha düşük kalibreli takımlar tarafından elenen Trabzonspor bu denkleme dahil olamadı.

Özetle, ülke futbolu Avrupa kupalarındaki seviyenin her geçen sezon daha da altında kalıyor ve gelecek için hiç ümit vermiyor.