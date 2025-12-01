Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası yarın başlıyor

Türkiye’den 7 milli yüzücünün yer alacağı Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, yarın Polonya’da başlayacak. Türkiye Yüzme Federasyonunun güncel açıklamasına göre, organizasyon 2-7 Aralık tarihleri arasında Lublin kentindeki 25 metrelik havuzda gerçekleştirilecek.

Bu yılki şampiyona, Paris 2024 sonrası Avrupa yüzme takvimindeki en önemli organizasyonlardan biri olarak öne çıkarken, milli takım da güçlü isimlerle katılım gösterecek. Türkiye’yi erkeklerde Kuzey Tunçelli, Hüseyin Emre Sakçı, Berke Saka, Berkay Ömer Öğretir, Doruk Yoğurtçuoğlu, Eren Kuru ve Kerem İlyem temsil edecek.

Özellikle son dönemde kısa kulvar performanslarıyla dikkat çeken Emre Sakçı ve Avrupa Gençler Şampiyonası’ndaki dereceleri sonrası A takıma yükselen Kuzey Tunçelli, Lublin’de madalya iddiası taşıyan isimler arasında gösteriliyor.