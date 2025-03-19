Avrupa Komisyonu: "AB aday ülkesi Türkiye, en yüksek demokratik standartları ve uygulamaları benimsemeli"

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile Komisyon'un Genişlemeden Sorumlu Komiseri Kos, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmasına ilişkin ortak bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve sene başından bu yana seçilmiş yetkililere, siyasi aktivistlere, sivil toplum ve iş dünyası temsilcilerine, gazetecilere ve diğer kişilere yönelik tutuklamalar ve suçlamalar, Türkiye’nin köklü demokratik geleneğine bağlılığı hususunda soru işaretleri doğurmaktadır.

AB, Türk yetkililerini tam şeffaflık sağlamaya ve hukukun gerektirdiği süreci takip etmeye çağırmaktadır. AB aday ülkesi ve Avrupa Konseyi'nin uzun süredir üyesi olan Türkiye’den en yüksek demokratik standartları ve uygulamaları benimsemesi beklenmektedir.

Temel haklara saygı ve hukukun üstünlüğü, AB'ye katılım süreci açısından hayati öneme sahiptir. Bu ilkeler, AB-Türkiye ilişkilerinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecektir."