Avrupa Komisyonu Başkanı Von Der Leyen: "Gözaltı kararı derin endişe verici"

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını "derin endişe verici" bir gelişme olarak nitelendirdi.

Leyen, gazetecilere yaptığı açıklamada "Türkiye, özellikle seçilmiş yetkililerin hakları olmak üzere, demokratik değerleri korumalıdır. Türkiye’nin Avrupa'ya bağlı kalmasını istiyoruz, ancak bunun için demokratik normlara ve uygulamalara açık bir taahhüt gerekiyor. Türkiye’nin bu temel ilkelere saygı göstermesi kritik önem taşıyor" ifadelerini kullandı.