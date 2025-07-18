Avrupa Komisyonu'ndan 'Schengen vizesi' adımı: 'İyi niyetli' başvuru sahipleri için kolaylık sağlanacak

Avrupa Komisyonu, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına Schengen vizesinde kolaylık sağlayacak kuralın işletileceğini duyurdu.

T24'ün aktardığına göre 15 Temmuz tarihli Komisyon kararına göre "daha önceki vizelerini yasal olarak kullanmış olan yurttaşlar 'iyi niyetli' başvuru sahipleri" için daha elverişli vize kuralları uygulanarak söz konusu kişilere çoklu giriş hakkı tanınacak.

Avrupa Komisyonu tarafından "Türkiye'de ikamet eden ve kısa süreli vize için Türkiye'ye başvuran Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarınaçok girişli vize verilmesine ilişkin uyarlanmış kuralların oluşturulması" başlığıyla yayımlanan 15 Temmuz tarihli belgede "daha önce yasal olarak vize kullanmış olan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı iyi niyetli başvuru sahiplerinin sayısının artmaya devam ettiği" sonucuna ulaşıldığı vurgulandı.

Söz konusu başvuru sahiplerinin "ilk kez başvuranların aksine düşük göç ve güvenlik riski taşıdığı" değerlendirmesi yapılan belgede, bu kişiler için "daha elverişli kurallar uygulanması gerektiğinin" altı çizildi.

Belgede, "Bu yaklaşım, üye devletlerin risk teşkil etme ihtimali en yüksek olan başvuruların incelenmesine odaklanmalarını sağlar. Ayrıca kapasite açısından zorluklar yaratan önemli ve artan sayıda vize başvurusuyla başa çıkmada konsolosluklara yardımcı olur," denildi.

Brüksel'in aldığı karar, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Estonya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovak, Finlandiya ve İsveç için yapılan vize başvurularında geçerli olacak.

VİZE ŞARTLARI VE SÜRELERİ NE OLACAK?

Avrupa Komisyonu'nun kararına göre; söz konusu şartları sağlayan kişiler için vize şartları ve süreleri şu şekilde olacak:

-Önceki vizenin sona erme tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurmuş olması koşuluyla 6 aylık vize verilecek.

-6 ay geçerli olan önceki vizenin sona erme tarihinden itibaren 2 yıl içinde başvurmuş olması koşuluyla, 1 yıllık vize verilecek.

-Önceki 1 yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuru yapanlara 3 yıllık çok girişli vize verilecek.

-Önceki 3 yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuranlara 5 yıllık çok girişli vize verilecek.

-Bununla birlikte vize süresi hiçbir şekilde pasaport süresini aşamayacak ve vizenin geçerlilik süresi, pasaport süresi bitiminden en az 3 ay önce sona erecek şekilde düzenlenecek.

DÜZENLEME, 2024 YILINA AİT

Bu kurala "Cascade Kuralı" adı veriliyor. Avrupa Komisyonu'nun vize başvuru süreçlerine ilişkin 26 Haziran 2024 tarihli Vize Kodu El Kitabı güncellemesinde, Cascade Kuralı'na da yer veriliyor.

Öte yandan belgede, her başvurunun kendi şartlarıyla değerlendirildiği de hesaba katılarak, Cascade Kuralı'nın istisnaları olabileceği de not ediliyor.