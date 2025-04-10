Avrupa Komisyonu Parlamenter Meclisi'nden İmamoğlu çağrısı: "Siyasi saiklerle tutuklandı"

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin karar tasarıyı, 8'e karşı 90 oyla kabul etti.

AKPM, Strazburg’daki düzenlenen genel kurul oturumunda gerçekleştirilen acil prosedürle yapılan oturumun ardından, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ''derhal serbest bırakılması'' çağrısında bulundu.

AKPM'de Türkiye’nin hem iktidar hem de muhalefet partilerinden 18 milletvekiliyle temsil edildi. AKPM’nin, Türkiye’yi izleme süreci kapsamında görev yapan raportörleri Stefan Schennach (Avusturya, SOC) ve Lord David Blencathra (Birleşik Krallık, ECPA) tarafından sunulan önerilere dayanarak kabul edilen karar tasarısı için 90 parlamenter lehte oy kullanırken, 8 parlamenter alehte oy kullandı ve 2 parlamenter ise çekimser kaldı.

AKP'Lİ VEKİLLERİN ÖNERGELERİ REDDEDİLDİ

AKP ve MHP'li parlamenterler karar taslağında değişiklik yapılması amacıyla 12 önerge sundu, ancak bu önergeler komisyon tarafından oy birliğiyle reddedildi. AKP milletvekilleri Seda Gören Bölük ve Meryem Göka söz alarak karar tasarısını eleştirdi.

Karar tasarısında İmamoğlu’nun tutukluluğu, hakkında açılan ceza soruşturması ve üniversite diplomasının iptali nedeniyle cumhurbaşkanlığına aday olmasının engellendiği ifade edildi. İmamoğlu ve aynı soruşturma kapsamında yer alan diğer şüpheliler yönelik ''asılsız tüm suçlamaların düşürülmesi'' ve İstanbul Üniversitesi’nin İmamoğlu’nun diplomasını iptal etme kararının geri alınması talep edildi.

"GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR HAKSIZ"

Parlamento üyeleri, İmamoğlu’na yönelik bu kararların ''siyasi saiklerle alınmış göründüğünü, muhalefeti sindirmeye, faaliyetlerini engellemeye, çoğulculuğu bastırmaya ve siyasi tartışma özgürlüğünü sınırlamaya yönelik bir girişim olduğunu'' belirtti.

AKPM ayrıca, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından gerçekleşen protestolarda yaşanan ''haksız gözaltı ve tutuklamaları, güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanımını ve gözaltındaki göstericilere yönelik kötü muameleyi şiddetle kınadığını'' açıkladı.

Meclis, barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü haklarının ancak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde öngörülen belirli koşullar çerçevesinde kısıtlanabileceğini hatırlatarak, bu kısıtlamaların yasalara uygun olması gerektiğini vurguladı.

''Demokratik değerlerden geri adım anlamına gelen ve Türk halkının iradesine aykırı endişe verici gelişmeler olarak'' nitelenen gelişmeler karşısında AKPM, Türkiye'ye şu çağrılarda bulundu:

''’Protestolar çerçevesinde ifade ve toplanma özgürlüğü ile diğer insan haklarına tam saygı gösterilmesi, göstericilere yönelik orantısız güç kullanımının sona erdirilmesi, asılsız suçlamalarla gözaltına alınanların serbest bırakılması, protestolarla ilgili haber yapan gazetecilerin serbest bırakılması, medyanın halkı bilgilendirme görevini özgürce yerine getirebilmesine izin verilmesi, bu süreçte gözaltına alınan herkes için adil yargılanma koşullarının sağlanması.''

DEMİRTAŞ VE KAVALA ÇAĞRISI DA YAPILDI

AKPM, Türk makamlarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ kararlarını gecikmeden uygulamaya, yargı bağımsızlığını tam olarak güvence altına alacak kapsamlı bir adalet reformu gerçekleştirmeye çağırdı.