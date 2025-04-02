Avrupa Komisyonu Üyesi Kos'tan İmamoğlu tepkisi: Hakan Fidan ile yapacağı görüşmeyi iptal etti

Avrupa Komisyonu Üyesi Marta Kos, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapacağı görüşmeyi iptal etti.

Fransa’nın Strasbourg kentinde dün Avrupa Parlamentosu (AP), "Türkiye’deki Demokratik Baskılar ve Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklanması" konulu bir genel kurul oturumu düzenledi.

Oturumda konuşan Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

PROTESTOLARA MÜDAHALE ETMEME ÇAĞRISI

Kos, İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle Antalya Diplomasi Forumu’na katılımını ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.

Türkiye’nin AB adaylık sürecine vurgu yapan Kos, bu çerçevede Türkiye’nin demokratik normlara ve standartlara uymasını beklediklerini ifade etti. Kos, İmamoğlu'nun “cumhurbaşkanlığı adayı olmaya hazırlanırken hukuki müdahalenin ciddi soru işaretleri doğurduğunu” söyleyerek, protesto gösterilerine müdahale edilmemesi çağrısında bulundu.

Türkiye’nin NATO üyeliği ve jeopolitik önemine dikkati çeken Kos, AB’nin Türkiye ile ilişkilerini kesmesinin kimseye fayda sağlamayacağını söyledi. Türkiye'nin stratejik ortak olduğunu vurgulayan Kos, "iş birliğinin devamının önemine" değindi.

KOMİSYON TOPLANTISI DA İPTAL EDİLDİ

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) AP Kanadı Başkanı Emmanouil Kefalogiannis, Türkiye’deki gelişmelere sessiz kalınamayacağını belirterek, bu yıl 14-15 Nisan’da yapılması planlanan KPK toplantısını iptal ettiklerini açıkladı.

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, "Türkiye’nin AB yolunda ilerlemek yerine geriye gittiğini ifade ederken, AB’nin belirlediği demokratik kriterlere uyulması gerektiğini" hatırlattı. Amor ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun Antalya Diplomasi Forumu’na katılmama kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Liberal Grup adına konuşan Hollandalı parlamenter Malik Azmani, AB’nin Türkiye’deki gelişmelere karşı sessiz kalmasını eleştirirken, Yeşiller Grubu’ndan Slovenya Milletvekili Vladimir Prebilic, Türkiye’ye net bir mesaj gönderilmesi gerektiğini ifade etti.

Oturum sonunda herhangi bir bağlayıcı karar alınmadı.

AP KAYYUM UYGULAMASINA KARŞI ŞUBATTA TOPLANMIŞTI

Avrupa Parlamentosu, 13 Şubat 2025'te Strasbourg’da Türkiye ile ilgili başka bir oturumda yaptığı oylamada, “Türkiye’de Görevden Alınan ve Tutuklanan Belediye Başkanları” başlıklı karar tasarısını kabul etmişti. Bu kararda, demokratik yollardan seçilmiş belediye başkanlarının keyfi biçimde görevden alınması kınanmış, Ekrem İmamoğlu’nun da benzer yasal ve siyasi baskılarla karşı karşıya olduğu belirtilmişti. AP, kayyum uygulamasının sona erdirilmesi ve bu konuda Avrupa Konseyi ile Venedik Komisyonu'nun tavsiyeleri doğrultusunda yargı reformu yapılması gerektiğini ifade etmişti.