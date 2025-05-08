Avrupa Konseyi heyetinden İmamoğlu’na ziyaret: “Demokratik iradeye saygı gösterilmeli”

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nden üst düzey bir heyet, bu hafta Türkiye’ye ziyarette bulunarak, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tutuklu bulunduğu Silivri’de ziyaret etti.

İmamoğlu’nun tutukluluğunu kınayan heyet, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Seçilmiş bir belediye başkanının özgürlüğünün kısıtlanması yalnızca bireysel hak ihlali değil, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük kentinde yerel yönetimin işleyişini de sekteye uğratmaktadır” ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nden, Kongre Başkanı Marc Cools başkanlığında üst düzey bir heyet, 5-6 Mayıs’ta Türkiye’ye iki günlük ziyarette bulundu. Silivri’deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Heyet, İmamoğlu’nun derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu ve tutuklama kararını kınadı.

İmamoğlu’nu ziyaret eden ilk uluslararası heyetin görüşmelerini tamamlamasının ardından yapılan açıklamada, İmamoğlu’nun yargılama yapılmaksızın ve somut suçlamalar olmadan tutuklanmasının hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı vurgulandı. Heyetin yaptığı açıklamada, "Seçilmiş bir belediye başkanının özgürlüğünün kısıtlanması, yalnızca bireysel hak ihlali değil, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük kentinde yerel yönetimin işleyişini de sekteye uğratmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Heyetin, kayyum uygulamalarını da eleştirdiği açıklamada, "Seçilmiş yerel yöneticilerin görevden alınıp yerlerine atama yapılması, halkın sandık yoluyla ortaya koyduğu iradenin yok sayılması anlamına gelir. Terörle mücadele gerekçesiyle belediye başkanlarının görevden alınması meşrulaştırılamaz" denildi.

"GELİŞMELERİ İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Avrupalı yetkililer, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolarda göstericilerin temel haklarının ihlal edildiğine dair raporlardan da endişe duyduklarını belirten heyet, yerel demokrasiye yönelik gelişmeleri izlemeye devam edeceklerini belirtti.

Ziyaret kapsamında Kongre Başkanı Cools’a, Türkiye’de yerel demokrasinin durumu üzerine raportör Bryony Rudkin, insan hakları daimi raportörü Gudrun Mosler-Törnström ve Kongre Genel Sekreteri Mathieu Mori eşlik etti.

Heyet İmamoğlu’nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, İstanbul Vekaleten Belediye Başkanı Nuri Aslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP temsilcileri, Türkiye Belediyeler Birliği ve Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi yetkilileriyle de görüştü.

Avrupa Konseyi Kongresi’nin 27 Mart’ta tutuklu belediye başkanlarının serbest bırakılmasını talep eden bildiriyi de kabul etmişti.