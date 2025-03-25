Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu'ndan Türkiye açıklaması

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Michael O'Flaherty, "Türk yetkililer, devam eden protestolar bağlamında gösteri ve ifade özgürlüğü hakkını muhafaza etmelidir" dedi.

Michael O'Flaherty, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının tutuklanması ve sonrasında yaşanan protestolar hakkında açıklama yaptı.

Tutuklama kararına karşı düzenlenmek istenen eylemlerin engellenmesi ve yurttaşların gözaltına alınmasına tepki gösterilen açıklamada, "Türkiye'de son günlerde gerçekleşen protestolar kapsamında polisin orantısız güç kullanımı ve bilgi edinme ve yayma hakkına yönelik yaygın kısıtlamalarla ilgili haberleri kaygıyla izliyorum" denildi.

Açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından yaşananların Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ve Parlamenter Meclisi Bürosu tarafından kınandığı bilgisine yer verilerek, "Türk yetkililerden barışçıl gösteri özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğüne saygı gösterilmesi konusundaki insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmelerini rica ediyorum" denildi.

O'Flaherty, yetkililerin ulusal güvenlik ve kamu düzeni kaygılarını öne sürerek getirdikleri yasaklara meydan okuyan yüz binlerce kişinin ülke çapında büyük şehirlerde protestolara katıldığını belirterek "Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere çeşitli şehirlerdeki gösteriler sırasında çevik kuvvet polisinin barışçıl protestoculara biber gazı, ses bombası ve tazyikli su kullanarak şiddet uyguladığına dair raporlar alınmıştır" dedi.

Michael O'Flaherty, açıklamasının devamında şunlara yer verdi: