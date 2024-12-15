Avrupa Konseyi'nden Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ödül

Adana Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından verilen 2024 Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) Ödülü’ne layık görüldü.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ödül ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Belediye yönetim modelimiz, Avrupa Konseyi’nin 2024 Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası Ödülü’ne layık görüldü. Çalışmalarımızın Avrupa Konseyi tarafından takdir görmesi, bağımsız jüri tarafından ödüllendirilmesi büyük mutluluk. Adana’mız için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bağımsız jüri tarafından değerlendirilerek verilen ödüller, Türkiye Belediyeler Birliği’nin merkez ofisinde düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi adına ödülü Genel Sekreter Vekili Türkan Eşli teslim aldı.

ÖDÜL HAKKINDA

Avrupa Konseyi, yerel düzeyde iyi yönetişim ve yenilikçiliği teşvik etmek amacıyla 26 Mart 2008’de “Yerel Düzeyde Yenilikçilik ve İyi Yönetişim Stratejisi”ni kabul etti. Bu strateji çerçevesinde geliştirilen ELoGE Ödülü, kamu yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık ve yenilikçilik gibi 12 yönetişim ilkesine dayanıyor.