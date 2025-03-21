Avrupa Konseyi'nden İmamoğlu açıklaması: Üç seçimde de İstanbul halkı kendisine güvendi

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools ve Türkiye'de yerel ve bölgesel demokrasinin durumuna ilişkin Kongre Raportörleri David Eray, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yayımladı.

Aynı zamanda CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşları dahil 100'e yakın kişinin gözaltına alınması için "Bu baskılar ancak halkın iradesine karşı gelmek olarak görülebilir" denilirken Ekrem İmamoğlu'nun üç kez İBB seçimlerini kazandığı hatırlatıldı.

"İBB Başkanı'nın gözaltına alınmasını şiddetle kınıyoruz" başlıklı açıklamada Konsey'in durumu yakından takip edeceği de bildirildi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GÖRÜŞECEĞİZ"

"Başkanlık Divanı, önümüzdeki hafta Strazburg'da yapılacak Kongre oturumunda Türkiye'deki belediye başkanlarının görevden alınmasına odaklanan acil bir tartışma yapılması önerisini karara bağlamalıdır" sözleriyle sona eren açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Demokratik yollarla seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ana adaylarından biri olarak görülen bir siyasi figür üzerindeki baskının tüm özelliklerini taşıyan tutuklanmasını şiddetle kınıyoruz.

Bu gözaltı, İmamoğlu'nun partisi CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemesinden birkaç gün önce gerçekleştiği ve İstanbul Üniversitesi'nin İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayları için şartlardan biri olan diplomasını iptal etme kararını takiben geldi.

'ÜÇ SEÇİMDE DE İSTANBULLULAR İMAMOĞLU'NA GÜVENDİ"

Üç ayrı seçimde de İstanbullular açık bir şekilde Başkan İmamoğlu'na güvenmiştir ve bu baskılar ancak halkın iradesine karşı gelmek olarak görülebilir.

Durumu yakından takip etmeye devam edeceğiz ve konuyu 24 Mart Pazartesi günü Kongre Başkanlık Divanı toplantısında gündeme getireceğiz; Başkanlık Divanı, önümüzdeki hafta Strazburg'da yapılacak Kongre oturumunda Türkiye'deki belediye başkanlarının görevden alınmasına odaklanan acil bir tartışma yapılması önerisini karara bağlamalıdır.”